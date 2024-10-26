У творчества нет границ и барьеров. Поговорили о вышивке на фанере

Алеся Алехнович, ведущая:

У творчества нет границ и барьеров. И мы сегодня рады познакомиться с невероятно талантливой девушкой – Кристиной Быковой и ее мамой Оксаной Владимировной. Доброе утро!

Ольга Бурлакова, ведущая:

Слушайте, столько красоты я впервые вижу. Вот такой вид творчества, вот такую вышивку на фанере. Оксана, расскажите, пожалуйста, когда Кристина начала вышивать и почему такой выбор?

Оксана Быкова, мама:

Мы вышиваем с самого детства. Изначально, мы вышивали на ткани глади, а потом, как человеку творческому, ей все интересно. Нам показали, что есть такая вышивка на фанере, и мы решили попробовать, что получится из этого. Ольга Бурлакова:

Кристина же работает. Целый день практически? Оксана Быкова:

Да, она у меня работает на компьютере дома, на удаленке в интернете. Специалист по работе с клиентами. И в свободное от работы время мы занимаемся творчеством.

Ольга Бурлакова:

А кто выбирает эскизы и почему выбраны вот такие интересные национальные орнаменты? Оксана Быкова:

Кристина участвует в народном коллективе творчества народного, и вот поэтому оттуда появились орнаменты. Наши мастерицы украшали свою одежду орнаментами. И как все мастерицы, у нас тоже появились орнаменты.