У творчества нет границ и барьеров. Поговорили о вышивке на фанере

Алеся Алехнович, ведущая:
У творчества нет границ и барьеров. И мы сегодня рады познакомиться с невероятно талантливой девушкой – Кристиной Быковой и ее мамой Оксаной Владимировной. Доброе утро!
Алеся Алехнович, ведущая:
У творчества нет границ и барьеров. И мы сегодня рады познакомиться с невероятно талантливой девушкой – Кристиной Быковой и ее мамой Оксаной Владимировной. Доброе утро!
Ольга Бурлакова, ведущая:
Слушайте, столько красоты я впервые вижу. Вот такой вид творчества, вот такую вышивку на фанере. Оксана, расскажите, пожалуйста, когда Кристина начала вышивать и почему такой выбор?
Оксана Быкова, мама:
Мы вышиваем с самого детства. Изначально, мы вышивали на ткани глади, а потом, как человеку творческому, ей все интересно. Нам показали, что есть такая вышивка на фанере, и мы решили попробовать, что получится из этого.
Ольга Бурлакова:
Кристина же работает. Целый день практически?
Оксана Быкова:
Да, она у меня работает на компьютере дома, на удаленке в интернете. Специалист по работе с клиентами. И в свободное от работы время мы занимаемся творчеством.
Ольга Бурлакова:
А кто выбирает эскизы и почему выбраны вот такие интересные национальные орнаменты?
Оксана Быкова:
Кристина участвует в народном коллективе творчества народного, и вот поэтому оттуда появились орнаменты. Наши мастерицы украшали свою одежду орнаментами. И как все мастерицы, у нас тоже появились орнаменты.
Ольга Бурлакова:
У вас, наверное, вся квартира украшена уже картинами Кристины, да? Есть ещё место свободное на стенах?
Оксана Быкова:
Ну, картин у нас очень много, но Кристина дарит в знак благодарности добрым людям, которые встречаются, которых очень много на нашем пути. В знак благодарности мы дарим свои работы.
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