Резьба по кости мамонта: сувениры и предметы роскоши

Новости Беларуси. Мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад. Но в природе ничего не исчезает бесследно. Воскресил и подарил новую жизнь символу прошлых веков в своих изящных творениях минчанин Сергей Чернявский.

Сергей Чернявский, мастер резьбы по кости:

Начиналось все с того, что я сделал маленькую поделочку для себя, когда мне было еще лет 12. Потом я ее потерял и забыл об этом. Вот когда я хотел сделать что-то новое для себя где-то года 4-5 назад, я опять сел за это дело.

Сергей использует такой необыкновенный драгоценный поделочный материал для изготовления украшений, предметов роскоши и произведений искусства, создает статуэтки в стиле анималистики.

Сергей Чернявский, мастер резьбы по кости:

Сначала рисую эскиз, потом нахожу подходящий кусочек материала, рисую, выпиливаю, дальше мелкая работа, дополнение штрихов не бормашинкой, а именно ручным инструментом, доводка называется. Все зависит от материала. Вот валяются маленькие кусочки. Пока идей на них нет, потом буду искать их.

Для работы с костью нужна специально подготовленная мастерская с хорошей вентиляцией, ведь обработка материала сопровождается выделением пыли! А также под рукой у мастера наготове всегда должны быть необходимые инструменты.

Форму будущего сувенира из кости всегда диктует материал. Самый легкодоступный в Беларуси - рог оленя, лося, косули.

Каждый из материалов обладает разными эстетическими данными, особенностями строения и другими специфическими свойствами, и это сказывается на характере создаваемых изделий.

Часто готовая фигурка — только часть композиции. Для подставки и фона мастер использует дерево. Каждый сувенир из кости или рога блестит и сверкает. Но Сергей никогда не покрывает фигурки лаком: для творца важно сохранить текстуру кости или бивня.

Сергей Чернявский, мастер резьбы по кости:

Можно декорировать, можно оставлять свой цвет материала либо как некоторые делают на кости всякие насечки и потом забивают гравировочкой, тонируют. Можно черным цветом тонировать, коричневым.

Костяная пластина или объемный кусок клыка превращаются волей мастера в законченное произведение, где каждая линия, каждый штрих точно положены на свое место, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.