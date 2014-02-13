По поручению главы государства «Белкоопсоюз» меняет подход к работе

Новости Беларуси. Новые торговые точки и снижение цен — «Белкоопсоюз» коренным образом меняет работу. По поручению главы государства будет полностью пересмотрен подход к реализации белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в этом году в районных центрах и других городах планируют открыть более 50 торговых точек. Общая площадь — тысяча квадратных метров. Значительно увеличится и ассортимент.

Делают ставку и на развитие магазинов шаговой доступности. Большая часть торговых точек Белкоопсоюза приходится на сельскую местность, а это немалые расстояния: перевозка продукции, затраты на ее хранение и небольшие объемы. Все это сказывается на стоимости а значит, конкурентоспособности белорусских товаров. Решить проблему поможет единый логистический центр. Он будет создан на уже существующих складских площадях.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Внутри сетевая конкуренция у нас, к сожалению, есть на сегодняшний день. А это создает предпосылки к увеличению закупочной цены. Этим самым розничная цена иногда у нас бывает выше, чем в сетях. Работа с нерезидентами - это одно из основных направлений. Тот импорт, хотя он и небольшой, вместе с тем он на сегодняшний день есть. Хотелось бы или, вернее, надо делать так, чтобы все-таки закупать импортную продукцию у производителя, минуя эти посреднические структуры.

Модернизация коснется и промышленных предприятий. После обновления, ассортимент расширится, а себестоимость снизиться. Кроме того, сельским жителям теперь станет проще реализовывать продукцию, выращенную на собственном огороде или собранную в лесу. Пункты приема появляться в каждом населенном пункте.