Деревянную ладью на 30 мест построил житель Постав в одиночку за 4 месяца

Новости Беларуси. Не только профессионалы машиностроения могут похвастаться своими достижениями. Житель Постав, хобби которого – судостроение, за 4 месяца в одиночку построил ладью на 30 мест. С виду лодка достаточно простая. Но, как говориться, все гениальное – просто. Благодаря особенностям строения судно уходит в воду всего на 25 сантиметров. И это при полной загруженности. А значит ладья может пройти даже по мелководью.

Век живи – век учись, уверен поставчанин Сергей Дикович. В свои 53 года у него уже 12 образований и с десяток увлечений. Он – отличный пчеловод, отменный печник, а с недавнего времени еще и официальный покоритель рек.

Сергей Дикович:

Получал образование, речное училище заканчивал. Получил диплом командного состава судов. Это позволяет мне перевозить до 90 человек на судне.

Пока же 90 человек на одно судно не собирал. Зато собирал само судно вместимостью до 30 пассажиров.

На строительство ладьи ушло 4 месяца. И это при том, что делал лодку всего 1 человек. Помимо плотнических навыков ему потребовалось более 3 кубов древесины и свыше тысячи болтов и гаек.

Простая на первый взгляд лодка далеко не простая по своей функциональности. Фишка в том, что благодаря своим точно рассчитанным параметрам она может преодолеть любую реку. И здесь даже отмели не станут помехой.

Сергей Дикович:

Плоский перед дает сопротивление на движение лодки. Он работает как пенообразователь. В итоге пузырьки попадают под днище и улучшается скольжение. А днище плоское. Какие преимущества оно дает? Нет такого ярко выраженного киля, она сидит неглубоко совсем.

Идея создать такое судно возникла не случайно. Река Дисна, возле которой вырос Сергей Ростиславович, со временем сильно обмелела. А ведь по ней раньше на байдарках люди сплавлялись в Западную Двину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, из деревни Василины, что на Поставщине, можно было легко попасть, к примеру, в северную столицу. Впрочем, благодаря стараниям мастера можно это сделать и сейчас.

Сергей Дикович:

Я подумал, что потенциал очень большой в нашей республике, то есть вся республика водная, то есть реки, озера. А вот сплавной туризм совершенно не развит.

Водным туризмом увлекся сам. Позже к нему присоединись родные, близкие, да и просто знакомые. Сегодня Сергей Дикович и его лодка – желанные гости на всевозможных фестивалях. Правда, сейчас времени на народные гуляния не хватает.

Сергей Дикович:

У меня есть материал почти готовый на судно уже металлическое. На пассажировместимость 50-60 человек. В течение, надеюсь, двух лет все это дело я построю.

А с учетом, что ныне существующая лодка была построена всего за 4 месяца, то и сомнений не возникает, что мастер обязательно справиться.