Аттракционы в Минске: раннее открытие сезона, новые аттракционы

В этом году минские парки открыли сезон раньше времени – планируется, что аттракционы заработают уже на этой неделе. Появятся и новинки в семье аттракционов.

Сто лет назад, также как и сейчас, Минск был одним из самых зеленых городов региона. Его окраины утопали в садах. В живописных лесах (которые начинались в районе современных улиц Сурганова и Куйбышева) появились тогда первые дачи.

Один из таких лесных массивов, примыкавший к Московскому шоссе, носил название Комаровский лес и принадлежал семье Ваньковичей. В начале 20 века лес был вырублен. Одну его часть занял Ботанический сад, другую в мае 1932 года сделали Центральным парком культуры и отдыха.

Имя «Челюскинцев» парк получил спустя два года в честь участников экспедиции на пароходе «Челюскин». Это было излюбленное место отдыха минчан. Кроме сосен здесь были высажены ценные породы деревьев: чинара, маньчжурский орех, краснолистный дуб. С тех пор площадь парка выросла с 56 до 78 гектаров…

Многие минчане помнят знаменитый летний кинотеатр «Радуга», открытый в парке в 1952 году. Деревянный, продержавшийся дольше всех из своих собратьев, он был снесен во время реконструкции парка в начале 90-х. В свое время именно за «Радугу» архитектор Георгий Сысоев получил премию на Всесоюзном смотре творческих произведений молодых авторов.

Последняя крупная реконструкция и замена аттракционов в Парке Челюскинцев была произведена в 1974 году. Тогда появились первые в БССР Американские горки («Супер-8»). В 2009 году на смену отслужившему 35 лет «Супер-8» пришёл новый аттракцион, названный «Катальная гора», протяженностью 300 м: 9 мини-вагонов поднимут вас на высоту 14 метров, а по ходу следования есть элемент мертвой петли диаметром 7 метров. «Катальная гора» стала в 2009 году стала самым дорогим аттракционом в Минске.

Рядом с парком находится детская железная дорога и Ботанический сад.

В южной части парка находится братская могила воинов Советской Армии, партизан и мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в 1941-44 гг. В 1955 году установлены надгробия на могилах и памятник.

В этом году, благодаря теплой погоде, прогуляться и покататься на аттракционах в парке Челюскинцев, как и в Центральном парке Горького, можно будет уже на этой неделе.

Кстати, ежегодно в нашей столице количество любителей аттракционов увеличивается примерно на 20%. В этотм году в парке Челюскинцев на месте старого колеса обозрения появится новое – 27,5 метров в высоту.