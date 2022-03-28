«Золота там давным-давно нет». Доктор экономических наук о том, как может обнулиться американская валюта

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу « По существу » обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук: Президент Лукашенко еще лет десять назад предупреждал, что, дорогие мои, освобождайтесь от этих фантиков.

Кирилл Казаков, СТВ: А тут еще конспирология. Конспирологическую статью вычитал, что специальная серия долларов, особенно купюр 100 долларов, печатали для Беларуси и России, и американцам сейчас нечего не представляет сложного для того, чтобы эту серию просто взять и обнулить. И эти деньги просто превратятся в бумажки.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Дело не в том, что для Беларуси. Вы не правы. Я очень долго на стажировке была в Соединенных Штатах, и они спрашивают, если вы меняете, слава Богу, что 20 лет назад я была: «Здесь доллары брали или там?» Это не только они считают. Просто все зарубежные доллары, я не знаю, не могу утверждать, но раз такой вопрос был.

Кирилл Казаков:

Если я храню у себя под матрасом какую-то сумму в долларах стодолларовыми купюрами, то она может превратиться в ничто после одного заявления Федеральной резервной системы США?