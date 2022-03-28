«Золота там давным-давно нет». Доктор экономических наук о том, как может обнулиться американская валюта
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Складывается впечатление, что мировое сообщество готовилось.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Президент Лукашенко еще лет десять назад предупреждал, что, дорогие мои, освобождайтесь от этих фантиков.
Кирилл Казаков, СТВ:
А тут еще конспирология. Конспирологическую статью вычитал, что специальная серия долларов, особенно купюр 100 долларов, печатали для Беларуси и России, и американцам сейчас нечего не представляет сложного для того, чтобы эту серию просто взять и обнулить. И эти деньги просто превратятся в бумажки.
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Дело не в том, что для Беларуси. Вы не правы. Я очень долго на стажировке была в Соединенных Штатах, и они спрашивают, если вы меняете, слава Богу, что 20 лет назад я была: «Здесь доллары брали или там?» Это не только они считают. Просто все зарубежные доллары, я не знаю, не могу утверждать, но раз такой вопрос был.
Кирилл Казаков:
Если я храню у себя под матрасом какую-то сумму в долларах стодолларовыми купюрами, то она может превратиться в ничто после одного заявления Федеральной резервной системы США?
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Абсолютно. Обнулиться может в один день, и поэтому люди, которые думают, что обеспечены, как мне работник говорил, золотом. Золота там давным-давно нет. Если так посмотреть, вы в юанях рассчитываетесь, то там хотя бы товарная масса обеспечивает, то есть за каждым юанем стоят те товары, которые производит страна, экономика. А за долларом? Если у них нет, если у них промышленность – это 13 % ВВП.
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