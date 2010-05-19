Зола как удобрение: котельное производство на древесном топливе станет безотходным

Пока в Беларуси зола не востребована. Её вывозят как отходы на специальные полигоны. А ведь продукт сгорания щепы и опилок является отличным удобрением для почв. Экономическая, а главное, экологическая стороны вопроса беспокойства не вызывают.

Идея превратить такие отходы в большие доходы, собственно, не нова. То, что обычный древесный пепел – отличное, а главное, бесплатное удобрение знает, пожалуй, любой житель дома с печным отоплением. Правда, таких в Беларуси все меньше. А вот на котельных проверенный бабушкин метод решили взять на вооружение.

Сегодня золу — как бесполезные отходы — вывозят на специальные полигоны, а уже завтра за ней могут выстроиться очереди аграриев. При полной загрузке средняя котельная в месяц производит несколько кубометров серого вещества. Это примерно целый грузовик золы. Такого количества хватит, что бы на несколько лет подпитать целое поле: на каждый метр — по горсти золы. Главное, чтобы она была сухой и свежей.

Иосиф Богдевич, заведующий отделом плодородия почв Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

Свежая древесная зола — хорошее удобрение. В промышленных масштабах, например, на ТЭЦ, подобная организация будет более серьёзной задачей — надо организовать хранение таким образом, чтобы она не промывалась дождём.

Самая полезная зола получается из картофельной ботвы и березовых дров. Пока энергетики прорабатывают все возможные варианты топливно-аграрного эксперимента, экологи однозначно заявляют: зола на отечественных котельных — продукт абсолютно безопасный. Ведь без сертификата качества дрова в топку не попадут.

Говоря языком медиков, если обычное удобрение — это лекарство для почвы, то зола — это целый поливитаминный комплекс: железо, цинк, и настоящий букет микроэлементов — в общем почти вся таблица Менделеева. Для аграриев — это фактически золотое дно.