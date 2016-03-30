«Зеленая экономика» в Минске: преобразования в первую очередь касаются технологий энергосбережения в сфере ЖХК

Новости Беларуси. Минск берет курс на так называемую «зеленую экономику». Преобразования в первую очередь касаются технологий энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Новые подходы подстегнули минчан стать более рациональными. К слову, экономия в каждой отдельно взятой квартире ведет к общему улучшению экологической ситуации в стране.

Лидия Александровна уже давно использует энергосберегающие лампочки в собственном доме и других приучает к режиму экономии.

Лидия Лутова:

У нас энергосберегающие, электроэнергию экономим, потому что это сейчас надо и выгодно.

Опытом проверено: экономить в доме можно ни в чем себе не отказывая. Отсоединенный, к примеру, от розетки телевизор сэкономит семейный бюджет до 10% и уменьшить счета за свет. Сколько в денежном выражении в месяц, можете подсчитать самостоятельно, а если цифру умножить на 12, то выгода очевидна.

Для сравнения, в Японии большое внимание уделяют обучению сохранения энергии в быту. Здесь частично отказываются от телевизионных пультов и ночного подогрева воды. А у нас свои приемы.

Чистые окна, светильники и плафоны, а весной – самое время навести порядок. В общем, соблюдение элементарных правил сэкономит потребительских кошелек на 20%. Тогда наши с вами кровно заработанные точно не улетят в форточку.

Светодиодные лампы с акустическими датчиками в наших подъездах способны сэкономить до 80% электроэнергии. Они спокойно реагируют на звук и движение, а жители домов – на сэкономленные суммы в своих «жировках». Ведь наряду с водными ресурсами электроэнергия – наше богатство.

Владимир Стибунов, директор КУП «ЖЭУ № 1 ЖКХ Партизанского района»:

Установить датчики, то бишь модули управления освещения, чтобы экономить деньги, электроэнергию.

До 1 октября все вспомогательные помещения должны оснастить приборами учета электроэнергии. Соответствующее поручение областной и городской власти дал глава государства. И в Минске уже приступили к этой работе.

Валентин Аркадьевич – первый в Беларуси хаус-мастер и лучший в Партизанском районе столицы – приоткрывает завесу тайны электрощитовой. Со слов специалиста широкого профиля, в этом агрегате сосредоточен свет целого дома. И мест общего пользования в том числе.

Валентин Загоненко, хаус-мастер КУП «ЖЭУ № 1 ЖКХ Партизанского района»:

Заметил, что даже в подъездах свет стали выключать сами.

Счетчик отчетливо показывает: горожане стали менее расточительными. Энергосберегающие лампы сегодня – хит продаж.

Для сравнения: одинаковый свет дает обычная на 100 Ватт и сберегающая – на 12. Дело вкуса, однако отныне минчане платят и за намотанное электричество не только в пределах собственной квартиры, но и на лестничных площадках и подвалах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С бережным отношением энергетический кризис нам не грозит. Минчане могут разбогатеть уже в ближайшие годы за счет бережливости.