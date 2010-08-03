Заработать на мусоре: в Правительстве предлагают ограничить вывоз макулатуры и менять старые холодильники на новые

В Правительстве часто говорят о том, как извлечь максимальную выгоду из разных сфер. Не чураются и мусорной темы. Зарабатывать на отходах можно, и даже нужно.

С утра до вечера здесь отделяют пластик от стекла, бумагу от металлических банок. Почти три года на минском предприятии, которое работает с отходами, это делают с помощью немецкой линии сортировки. Потом прессованные пэт-бутылки продают. Чтобы из них сделали, например, синтепон для одеял.

Петр Хворов, начальник цеха прессования отходов КУП «Экорес»:

Это более современная технология — не просто захоронение отходов, площади которого не безграничны. Повторное использование приносит доход.

Переработка вторсырья — тема «не первой свежести». Год назад правительство приняло госпрограмму. Мол, перерабатывать нужно больше. Это и экономично, и экологично. Но пока, отмечают в Совете министров, «движения нет».

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На селе сейчас отходов практически нет, поэтому основные отходы образуются в городе. Вашу задачу принимаем, она сегодня реализуется В этом году мы полностью охватим раздельным сбором многоэтажную застройку.

Только шестая часть отходов идет по «второму кругу». Нужно использовать больше половины. Как в Германии, например.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Отработать на следующую пятилетку70-80% и подобраться к развитым странам. К примеру, в Европе перерабатывается 90-100%. Для этого надо поставить в каждой области по 2-3 областных завода, дальше перейти на районные. Свалки, которые сегодня есть — они накопились не только за период суверенной Беларуси, но и раньше — на переработку. А в настоящее время там «клондайки» лежат: начиная от алюминия и заканчивая стеклом.

Разгребать такие «клондайки» должны на заводах по переработке вторсырья. Именно на строительство таких в каждой области нацеливают чиновников в правительстве. Уходить нужно и от импорта макулатуры. Собирать у себя. Что с каждым годом развития информационных технологий сложнее. Минторг и вовсе предложил ограничить вывоз макулатуры из страны по примеру Казахстана. Правительство считает, что загвоздка в цене. Сдавать бумагу, шины или стекло должно стать более или менее выгодно. Упор делают на рыночные механизмы в переработке.

Прозвучало даже предложение старые холодильники или телевизоры обменивать на новые отечественные с доплатой. А бывшую использованную технику организованно отправлять в утиль с выгодой. Этот вопрос еще проработают.