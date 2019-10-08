Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире

Новости Беларуси. Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявила заместитель министра энергетики США Рита Барануол. Она также уточнила, что в будущем топливо частично могли бы поставлять и американские поставщики. Как это уже делается на некоторых электростанциях в мире.