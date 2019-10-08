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Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире

08 октября 2019 06:50
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Новости Беларуси. Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире-1

Об этом заявила заместитель министра энергетики США Рита Барануол. Она также уточнила, что в будущем топливо частично могли бы поставлять и американские поставщики. Как это уже делается на некоторых электростанциях в мире.

Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире-4

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго – на 2020 год.

Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире-7

# АЭС в Беларуси # Экономика # Рита Барануол # Фотофакт

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