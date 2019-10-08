Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире

Новости Беларуси. Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявила заместитель министра энергетики США Рита Барануол. Она также уточнила, что в будущем топливо частично могли бы поставлять и американские поставщики. Как это уже делается на некоторых электростанциях в мире.
Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго – на 2020 год.