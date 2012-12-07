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За земельный участок в Клецке инвестор заплатил больше миллиарда рублей!

07 декабря 2012 15:38
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Новости Беларуси. Земельный участок в Клецке продан за рекордную для провинциального города сумму – больше миллиарда рублей. Вырученные средства пополнили местный бюджет.

36 соток в небольшом городе инвестору строили примерно столько же, сколько в Минском районе и за право аренды здесь боролись сразу три конкурента. Это представители крупных торговых сетей.

Уже на следующий год запланировано строительство суперсовременного супермаркета. А в 2014 году магазин примет покупателей. Благодаря новому предприятию в районе появятся и дополнительные рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Карлович, заместитель председателя Клецкого райисполкома:
Аукционов всех проводилось пять, к сожалению, два совершенно не состоявшимися были признаны, потому что не было ни спроса, ни участников. Был продан еще один участок под жилищное строительство, около 50 миллионов рублей и еще один участок тоже под торговый центр, небольшой участок, порядка 10 миллионов рублей. 

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций

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