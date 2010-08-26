За три года минские молокозаводы должны втрое увеличить выпуск молока

С этой целью активно реконструируются молочно-товарные фермы, а в ближайшем будущем начнется строительство двух новых.

Перспективы развития отрасли сегодня обсуждали в столичной мэрии. На модернизацию уйдёт около 80 миллиардов рублей, часть из которых покроют иностранные инвестиции.

Такая масштабная реконструкция позволит перейти от вопросов продовольственной безопасности к активному экспорту молока.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Выход на 400 тонн обеспечит гарантированное снабжение двух миллионов человек, а также это позволит развить экспорт. У нас экспорт — глубокой переработки. Это сырки, паста. В нашем экспорте нет сухого молока, поэтому мы должны эту работу провести.