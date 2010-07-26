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Владимир Андрейченко: Парламентарии Беларуси и Сирии должны тоже заниматься экономикой

26 июля 2010 17:33
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Беларусь рассчитывает на тесное сотрудничество с представителями деловых кругов Сирии.

На встрече в Правительстве разговор зашёл о конкретных совместных экономических проектах. Так, премьер-министр Сергей Сидорский отметил, что мы готовы развивать сотрудничество в фармацевтической области. В Минске ждут интересных предложений от сирийского бизнеса.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
И каждая наша встреча служит дальнейшему развитию торгово-экономических отношений.

Сирийского гостя затем принимали в белорусском Парламенте. Руководители обеих палат Анатолий Рубинов и Владимир Андрейченко рассказали Башару Асаду о межпарламентском сотрудничестве между нашими странами.

Парламент в Сирии называется Народным собранием и депутаты, как и у нас, там избираются на 4 года. Владимир Андрейченко считает, что парламентарии обоих государств должны тоже заниматься экономикой. Сейчас, в частности, они курируют ряд инвестиционных проектов, реализуемых в Беларуси с участием сирийского капитала.

# Экономика # Сидорский # Теракт в Сирии

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