VI Форум регионов Беларуси и России: в чём особенность предстоящего события

Новости Беларуси. Туризм, как драйвер экономического роста, единое информационное пространство и наши транзитные возможности – темы предстоящего Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в июле в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность масштабного события – участие активной молодежи двух стран. Они также обсудят актуальные вопросы в сфере политики, гуманитарного и культурного сотрудничества Союзного государства.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению ЦУР:

По нашему мнению, сегодня проектов недостаточно. Мы знаем, что есть профицит у нас в бюджете Союзного государства. Именно поэтому секции будут обсуждать уже то проекты, которые реализовываются либо находятся в стадии реализации. И предлагать новые.