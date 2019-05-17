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VI Форум регионов Беларуси и России: в чём особенность предстоящего события

17 мая 2019 07:22
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Новости Беларуси. Туризм, как драйвер экономического роста, единое информационное пространство и наши транзитные возможности – темы предстоящего Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в июле в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

VI Форум регионов Беларуси и России: в чём особенность предстоящего события-1

Главная особенность масштабного события – участие активной молодежи двух стран. Они также обсудят актуальные вопросы в сфере политики, гуманитарного и культурного сотрудничества Союзного государства.

VI Форум регионов Беларуси и России: в чём особенность предстоящего события-4

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению ЦУР:
По нашему мнению, сегодня проектов недостаточно. Мы знаем, что есть профицит у нас в бюджете Союзного государства. Именно поэтому секции будут обсуждать уже то проекты, которые реализовываются либо находятся в стадии реализации. И предлагать новые.

VI Форум регионов Беларуси и России: в чём особенность предстоящего события-7

По итогам форума планируют подписать ряд соглашений. Среди них о сотрудничестве между регионами Беларуси и России, музеями и киностудиями.

# Беларусь-Россия # Экономика # Мариана Щеткина # Фотофакт

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