Банк развития готов привлечь $60 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

Новости Беларуси. Банк развития готов привлечь 60 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Займ планируется получить от Международного банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Банк развития готов привлечь 60 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Займ планируется получить от Международного банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласие на начало процедуры переговоров дал Президент. Указом главы государства также установлено, что гарантом возврата средств будет выступать правительство. Деньги направят на проект, который расширит доступность финансов для микро-, малых и средних предприятий Беларуси.