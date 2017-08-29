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Банк развития готов привлечь $60 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

29 августа 2017 07:20
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Новости Беларуси. Банк развития готов привлечь 60 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Займ планируется получить от Международного банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк развития готов привлечь $60 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси-1

Согласие на начало процедуры переговоров дал Президент. Указом главы государства также установлено, что гарантом возврата средств будет выступать правительство. Деньги направят на проект, который расширит доступность финансов для микро-, малых и средних предприятий Беларуси.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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