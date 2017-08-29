Беларусь и Судан 29 августа подписали меморандум о парламентском сотрудничестве
Новости Беларуси. Беларусь и Судан подписали меморандум о парламентском сотрудничестве. Церемония прошла 29 августа в Палате Представителей. Документ будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств во время январского визита Александра Лукашенко в Хартум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 августа в нижней палате парламента стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, а также подтвердили намерения поддерживать на законодательном уровне инициативы правительств о создании совместных предприятий, развитии экономических, торговых и гуманитарных связей.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы подтвердили наши намерения очень активно содействовать нашим правительствам в реализации планов по созданию совместных предприятий, сборочных производств на территории Республики Судан, строительству жилья, промышленных объектов, сотрудничества в гуманитарной сфере. В целом, парламентарии Республики Беларусь и Республики Судан настроены на серьезную совместную работу.
Ибрагим Ахмед Омер, председатель Национальной ассамблеи Республики Судан:
Лидеры Беларуси и Судана создали хорошую базу для развития отношений. И наша задача сегодня – возвести мост между Минском и Хартумом. Работать в приоритетных направлениях. Таких, как промышленность и торговля.
В 2017 году товарооборот между странами составил порядка 17,5 миллионов долларов. Чтобы придать динамику отношениям, в Минск прибыла правительственная делегация из Судана. В ее составе руководители министерств, центрального банка и представители деловых кругов Судана. Кроме официальных переговоров запланированы бизнес-встречи и посещения предприятий.