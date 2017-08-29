Беларусь и Судан 29 августа подписали меморандум о парламентском сотрудничестве

Новости Беларуси. Беларусь и Судан подписали меморандум о парламентском сотрудничестве. Церемония прошла 29 августа в Палате Представителей. Документ будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств во время январского визита Александра Лукашенко в Хартум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 августа в нижней палате парламента стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, а также подтвердили намерения поддерживать на законодательном уровне инициативы правительств о создании совместных предприятий, развитии экономических, торговых и гуманитарных связей.