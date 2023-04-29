В США рушится ещё один крупный банк

Новости США. Еще один крупный американский банк оказался на грани банкротства. Регуляторы бьют тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Соединенных Штатов ведут срочные переговоры о спасении калифорнийского банка First Republic Bank, специализирующегося на ипотечном кредитовании. Это произошло после резкого массового снятия депозитов клиентами банка и рекордного падения его акций. Накануне они упали на треть, а с начала банковского кризиса в США потеряли 95 % своей стоимости.