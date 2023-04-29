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Головченко: достигнуть товарооборота в 1 млрд долларов со Свердловской областью вполне реально

29 апреля 2023 10:40
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Беларусь и Свердловская область России планируют выйти на сумму товарооборота в миллиард долларов по итогам года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах сотрудничества 28 апреля говорили на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором этого российского региона.  

Екатеринбург – третья точка в рабочем маршруте нашей правительственной делегации. Объемы взаимной торговли с областью стабильно высокие. В 2022-м вышли на показатель почти 750 миллионов долларов. В 2023 году темпы намерены нарастить. Этому поспособствует выставка «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле.  

Головченко: достигнуть товарооборота в 1 млрд долларов со Свердловской областью вполне реально-1

Наша страна имеет статус партнера на форуме. Белорусская экспозиция займет около 3 тысяч квадратных метров. К участию готовятся более сотни отечественных предприятий. Акцент сделают на станкостроительной отрасли. С каждым годом экономические связи, межпарламентское, муниципальное сотрудничество с регионом укрепляются. Успешно реализуются крупные кооперационные проекты в промышленности. Наметился прогресс в сотрудничестве по лесозаготовительному оборудованию, автодорожной технике. Также Беларусь готова оказать помощь в создании технопарка по микроэлектронике в Свердловской области.  

Головченко: достигнуть товарооборота в 1 млрд долларов со Свердловской областью вполне реально-4

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# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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