Головченко: достигнуть товарооборота в 1 млрд долларов со Свердловской областью вполне реально

Беларусь и Свердловская область России планируют выйти на сумму товарооборота в миллиард долларов по итогам года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах сотрудничества 28 апреля говорили на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором этого российского региона.

Екатеринбург – третья точка в рабочем маршруте нашей правительственной делегации. Объемы взаимной торговли с областью стабильно высокие. В 2022-м вышли на показатель почти 750 миллионов долларов. В 2023 году темпы намерены нарастить. Этому поспособствует выставка «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле.