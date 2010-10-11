В Шанхае на мировой выставке «ЭКСПО-2010» сегодня белорусский национальный день

На Центральном бульваре с утра подняли белорусский флаг, а площадь Европы, где находится белорусский павильон, — сегодня полностью наша, белорусская.

Сердце «ЭКСПО» в Шанхае — площадь Европы — сегодня самое шумное и самое многолюдное место. Еще бы, ведь здесь, рядом с белорусским павильоном, вот так просто на улице играет сам Владимир Самсонов. Увидеть, а главное, почувствовать на себе его коронную подачу сюда пришли сотни китайцев.

10-летний Си Ти играет в настольный теннис уже большую часть жизни. О Самсонове, конечно, много слышал. А тут еще такая удача: с мировой ракеткой можно еще, оказывается, и сыграть.

Самсонов задержался на «ЭКСПО» всего на пару часов. Вечером — уже самолет в Бельгию. А завтра — поединок Азия-Европа. Там он, конечно, за своих, но Восток, говорит, наступает на пятки.

Владимир Самсонов, трехкратный победитель Кубка мир по настольному теннису:

Очень много людей занимается настольным теннисом, играют и разбираются в нем. Если взять человека из толпы, то он наверняка играл когда-то в теннис — и неплохо.

Настольный теннис в Китае — один из самых популярных видов спорта, даже один из самых престижных. Хотя в последнее время становятся популярными также футбол и баскетбол.

Красная дорожка на центральном бульваре «ЭКСПО» с самого утра. Именно здесь все страны мира открывают свои национальные дни.

Мировая выставка — форум имиджевый. Проще говоря, возможность громко заявить о себе. О коммерческих проектах здесь говорить не принято. Но даже сегодня, в белорусский национальный день, чиновники не упускают возможности обсудить дела.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Одинаково важным и для нас, и для китайской стороны являются направления, связанные с развитием высоких технологий.

Вчера открылся наш совместный технопарк. Поэтому мы должны продолжать работать именно в этом ключе, чтобы уменьшать энергозависимость, внедрять высокие технологии и биотехнологии.

Ванг Вей, заместитель министра государственного контроля КНР:

В торгово-экономических отношениях у нас полное взаимопонимание. И очень важно, что это поддерживается на высшем уровне. Как раз сегодня встречаются Александр Лукашенко и Ху Цзиньтао.

В Шанхае сегодня наконец спала жара, и город окутал туман. На «ЭКСПО» опять выстроились многочасовые очереди. А площадь Европы, сердце мировой выставки, до самой ночи будет только белорусской.

Игорь Позняк, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Шанхай.