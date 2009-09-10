В Голландии не будут продавать наркотики туристам

Власти Нидерландов намерены запретить продажу легких наркотиков туристам и остановить приток наркоманов и преступников в страну.

Проект, разработанный министерством юстиции, внутренних дел и здравоохранения Нидерландов, предусматривает продажу разрешенных легких наркотиков только голландцам, зарегистрированным в специальной системе, причем расплачиваться можно будет лишь картой, выданной голландским банком, привязанной к ID.

Нововведение лишит Голландию большого числа туристов, но чиновники считают, что в целом потери от исчезновения туристов, которых интересуют только наркотики, будут меньше, чем вред, наносимый преступностью, процветающей в приграничных районах.

Так, в районах, граничащих с Бельгией и Германией, весьма велик уровень преступности и правонарушений, связанных с легальной продажей легких наркотиков. Свободная продажа марихуаны и гашиша привлекает торговцев тяжелыми наркотиками, наркоманы в попытке добыть средства на героин грабят и убивают, и достаточно спокойная в уголовном плане Голландия оказывается опасной как для местных жителей, так и для туристов, приезжающих с экскурсионными целями.

Все три партии, из которых сформировано правительство Нидерландов, также согласны, что необходимо запретить продажу наркотиков из конопли иностранным туристам, сообщает Newsru.