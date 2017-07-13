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В Бешенковичах будут производить дженерики

13 июля 2017 17:27
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Новости Беларуси. Новое производство по выпуску инновационных онкологических препаратов открылось в Бешенковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное предприятие создано с участием литовского, словацкого, индийского и белорусского капиталов.

Это – один из прорывных проектов, который наглядно демонстрирует привлекательность страны для иностранных инвесторов. И еще одна возможность выйти на рынок Беларуси с препаратами, аналоги которых не выпускаются отечественными производителями.

Речь идет о так называемых дженериках – препаратах-копиях, предназначенных для лечения онкологических и других заболеваний.

Сейчас такие лекарства в основном импортируют в страну, на что из бюджета выделяются миллионы долларов. С открытием производства эти лекарства будут обходиться государству значительно дешевле.

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# Экономика # Белорусские лекарства # Фотофакт

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