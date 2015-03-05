В «Белкооперации» уверены, что их главная задача — быть доступными для каждого покупателя

Новости Беларуси. Белорусские «прысмаки» по традиционным рецептам давно стали узнаваемым брендом «Белкооперации». Впрочем, сохранение оригинальных составов – отнюдь не главная задача, стоящая сегодня перед «Белкоопсоюзом». Расширить ассортимент, сделать приемлемыми цены и обеспечить продукцией самые отдаленные населенные пункты — такую задачу в свое время перед сетью поставил президент.

Дмитрий к первому весеннему празднику готовится заранее. В корзинке: овощи, фрукты и подарки.

Дмитрий Двинский, житель города Березы:

Очень много наборов. Все в одном месте. Постоянные акции.

Тяжелые пакеты, уверен Дмитрий, не сделают «легче» его кошелек — в чеке скидки от 15 до 20%. Ежедневные акции на более чем 50 наименований — приятный бонус для покупателей. Акцент на товары со знаком «сделано» в Беларуси.

Наталья Жук, председатель правления Березовского райпо:

Мы отдаем приоритет товарам отечественного производства, удельный вес которых занимает 93%. В магазине также имеются более 50-наименований товаров, производимых под собственной торговой маркой «Белкоопсоюза», цены на которые ниже, чем на аналогичный товар других производителей.

Соления, квашения, мочения — в центре современного магазина уголок настоящего «бабушкиного погреба». Белорусские «прысмаки» по традиционным рецептам давно стали узнаваемым брендом «Белкооперации».

Юлия Великород живет в селе. У молодой мамы времени на городской шоппинг практически нет. Но от отсутствия больших магазинов женщина не страдает. В сельском райпо ассортимент не хуже городского.

Юлия Великород, житель агрогородка Ревятичи:

Все необходимое можно купить в нашем магазине. Хороший выбор.

У жителей этой небольшой деревеньки дети давно выросли и живут в городе. Но пенсионеры уверяют: покупки гостям больше не заказывают — автолавка все необходимое доставляет прямо к дому.

В маршруте этого «магазина на колесах» сегодня 12 деревень.

Жанна Пукало, продавец автолавки Березовского райпо:

Своих покупателей всех знаем в лицо. Они к нам привыкли, мы к ним. Если кто-то не выходит – волнуемся, спрашиваем.

Только в Березовском районе товары в самые отдаленные деревни доставляют 5 автолавок. Мобильный магазин три раза в неделю ждут жители 50 деревень. В «Белкооперации» уверены, что главная задача — быть доступными для каждого покупателя: от столиц до самых до окраин, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.