В Беларуси ввели в эксплуатацию более 800 км газопроводов за 11 месяцев 2023 года

Свыше 2 тысяч километров линий электропередачи построено и модернизировано в Беларуси с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стимулировать использование электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, во всех регионах модернизируют электросетевую инфраструктуру. С начала года реконструировано более 20 подстанций. Наряду с электрификацией жилфонда проводится и его газификация. За 11 месяцев введено в эксплуатацию более 800 километров газопроводов и газифицировано более 13 тысяч квартир и домов. По уровню газоснабжения Беларусь занимает лидирующие позиции среди стран СНГ.