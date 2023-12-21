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В Беларуси ввели в эксплуатацию более 800 км газопроводов за 11 месяцев 2023 года

21 декабря 2023 19:41
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Свыше 2 тысяч километров линий электропередачи построено и модернизировано в Беларуси с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ввели в эксплуатацию более 800 км газопроводов за 11 месяцев 2023 года-1

Чтобы стимулировать использование электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, во всех регионах модернизируют электросетевую инфраструктуру. С начала года реконструировано более 20 подстанций. Наряду с электрификацией жилфонда проводится и его газификация. За 11 месяцев введено в эксплуатацию более 800 километров газопроводов и газифицировано более 13 тысяч квартир и домов. По уровню газоснабжения Беларусь занимает лидирующие позиции среди стран СНГ.

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# Газ # Экономика

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