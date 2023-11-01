В Беларуси планируют увеличить налог на дорогие машины

Новости Беларуси. Вступление в ШОС, прекращение погрансотрудничества с Украиной, повышение налога на люксовые авто, увеличение пенсий. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 ноября в Овальном зале рассмотрены поправки в Налоговый кодекс. Некоторые новшества коснутся владельцев люксовых авто со сроком эксплуатации не более трех лет с даты выпуска. На машины повышенной комфортности, а таких в Беларуси свыше 2 000, планируют увеличить налог в 10 раз. Налоговые поступления в бюджет потом направляются на финансирование социальной сферы. Подходы здесь неизменны.

В 2024 году республиканский бюджет также сохранит свою социальную направленность. В приоритете – образование и здравоохранение, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: На 2024 год объем расходов на социальную сферу предусмотрен в сумме 30,7 миллиарда рублей, или 12,5 % к ВВП. Что составляет 42,2 % расходов консолидированного бюджета. Из них наиболее бюджетоемкие отрасли – здравоохранение (11,6 миллиарда рублей, или 4,7 % к ВВП), образование (11,8 миллиарда рублей, или 4,8 % к ВВП).

В 2024 году в стране планируют увеличить размер пенсии по возрасту. Выплаты могут вырасти в среднем на 15 %. В целом бюджет ФСЗН в следующем году не будет дефицитным. Такие положения отражены в проекте закона. Он сегодня принят в двух чтениях, как и законопроект об основах административных процедур.

Так, закреплена норма о том, что идентификационный номер указывается только в случае необходимости получения документов от других госорганов. Всего парламентарии рассмотрели 11 законопроектов.