Троллейбусы на экспорт

На базе «Белкоммунмаша» проходит международная конференция. Представители тринадцати стран прибыли в Минск, чтобы обсудить развитие городского электрического транспорта.

Турция, Кипр, Чили, Германия — далеко не полный список географии экспорта белорусских троллейбусов. И дифирамбы по поводу мирового первенства по выпуску электротранспорта здесь не случайны. Минские троллейбусы и трамваи уже накатали маршруты в страны ближнего и дальнего зарубежья. Следующий этап – переход от количества к комфортному количеству.

Сегодня новый троллейбус уже можно встретить на улицах столицы. В этой модификации есть электронная система подсчета пассажиров и кондиционер. Как следствие — здесь не предусмотрены привычные форточки.

В извечной конкуренции троллейбуса с автобусом эта модель — своеобразный джокер завода. Он может преодолеть более пяти километров без контакта с проводами. А значит, готов обслуживать центральные участки города. Плюс ко всему — минус в графе СО-2. Экологически чистый транспорт сейчас востребован как никогда. К этому выводу пришел даже такой известный мегаполис-скептик Рим. Наш троллейбус третьего поколения покорил и Венскую выставку. Итог — новые контракты.

Сегодняшняя конференция – первая в своем роде. А количество участников подтверждает неподдельный интерес к белорусской технике.