Строительство гаражей и автостоянок подешевеет

По прогнозам специалистов, удешевление может составить до 20 процентов.

Кроме того, новшества позволят упростить процедуру образования и регистрации гаражного или автостояночного кооператива.

Регистрация гаража или автостоянки будет осуществляться по заявительному принципу в администрациях районов. Пока же предоставление земельных участков юридическим лицам и предпринимателям происходит только через аукционы, что растягивает сроки их получения на долгие месяцы. Сейчас эта форма упраздняется, разного рода бюрократических проволочек должно стать меньше.

Подписанный главой государства указ предоставляет и ряд льгот для строителей гаражей и автостоянок. В частности, предусмотрено освобождение от обложения НДС. Подобные меры, как надеются в УП, позволят активнее привлекать частный капитал и увеличат число дольщиков.

Что же касается цены за аренду места на автостоянках, то она, как полагает директор УП «Гаражи, стоянки и парковки» Александр Канаш, не уменьшится, поскольку уже сформировалась. Однако если строительство новых гаражей и стоянок будет дешеветь, то их аренда не подорожает.

Сегодня в столице имеются 81 автостоянка и один паркинг государственной собственности, а всего стоянок — 155. Этого явно недостаточно. И указ должен способствовать привлечению в строительство новых объектов инвестиций, прежде всего частных. В 2009 году в городе было построено более 20 автостоянок, из которых только одна кооперативная, частных же вообще не было. Предприниматели неохотно вкладывают средства в это бизнес, считая его убыточным. Но с выходом нового документа ситуация должна измениться, пишет «Рэспублiка».