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Страны ЕС выделили Греции 3 дня для проведения обещанных реформ

02 июля 2013 12:57
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Новости Греции. У Греции есть 3 дня для того, чтобы доказать, что страна умеет выполнять обещания. Именно столько времени Афинам дали международные кредиторы.

ЕС, Европейский центробанк и МВФ требуют предоставить им программу выполнения страной обязательств по ликвидации дефицита бюджета и проведению обещанных реформ. В противном случае «тройка» грозит замораживанием очередного транша или выдачей его по частям в зависимости от выполнения Грецией обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кризис в Греции

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