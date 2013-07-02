Страны ЕС выделили Греции 3 дня для проведения обещанных реформ

Новости Греции. У Греции есть 3 дня для того, чтобы доказать, что страна умеет выполнять обещания. Именно столько времени Афинам дали международные кредиторы.

ЕС, Европейский центробанк и МВФ требуют предоставить им программу выполнения страной обязательств по ликвидации дефицита бюджета и проведению обещанных реформ. В противном случае «тройка» грозит замораживанием очередного транша или выдачей его по частям в зависимости от выполнения Грецией обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.