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Инфляция в Беларуси не превысит 8% в 2023 году

13 марта 2023 14:57
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси замедляется. В планах властей на 2023 год удержать показатель в однозначных цифрах. В прогнозе социально-экономического развития заложен диапазон в 7-8 %, и это значительно ниже прошлогоднего уровня в 11,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инфляция в Беларуси не превысит 8% в 2023 году-1

Эксперты Евразийского банка развития полагают, что инфляция в Беларуси может замедлиться во втором квартале до 4 % в годовом выражении. Цель вполне реальна при условии продления ценового регулирования и монетарной политики Нацбанка.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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