Спасение от кризиса ищут в интернете

По данным исследований, популярность интернета в качестве источника информации в США резко выросла благодаря кризису.

Многие американцы обратились к интернету для поиска информации об экономическом кризисе, говорится в новом исследовании Pew Internet и American Life Project. Около двух третей всех жителей США — или 88% интернет-пользователей — ищут в сети различные данные по этому поводу.

Около 34% пользователей из США создавали в сети какой-либо контент, связанный с экономическим кризисом, включая записи и комментарии в таких местах, как блоги, социальные сети и т.п.

Среди наиболее популярных способов использования Сети в связи с экономическим кризисом — сравнение цен, поиск новостей, различной информации и новой работы, сообщают информагентства.