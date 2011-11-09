Словакия проявляет повышенный интерес к новейшим белорусским разработкам в машиностроении

Это уже не просто переговоры о намерениях, а деловой разговор партнеров. 16 крупных компаний привезли конкретные предложения. Европейский бизнес идет туда, где работать выгодно — говорят словацкие экономисты.

Ян Мишура, директор Жилинского отделения Словацкой торгово-промышленной палаты:

Беларусь имеет преимущество за счёт того, что входит в Таможенный союз. С другой стороны, мы приглашаем белорусских предпринимателей в Словакию — инвестировать и торговать, потому что Словакия может быть воротами в Евросоюз для Беларуси, для её экспорта.

Словакия — страна аграрная, её даже называют сельскохозяйственной Европой. Отсюда и повышенный интерес к новейшим белорусским разработкам в машиностроении. В Евросоюзе уже с успехом продана первая партия наших комбайнов. Бизнес заинтересован в расширении поставок. И речь уже о целой линейке техники — от амкодоровских погрузчиков и брендовых тракторов, до сеялок и других агрегатов разных заводов.

Сергей Савчук, главный конструктор ОАО «Брестский электромеханический завод»:

У нас два потенциальных партнёра. Пробуем развить наш совместный проект за рубежом, на рынке Западной Европы.

Словацкий бизнес уже закрепился на белорусской земле. Товарооборот по этому году по сравнению с прошлым вырос на 68%. Но если раньше речь шла больше о простой торговле, сегодня — уже о инвестициях и создании совместных предприятий. У этой компании, к примеру, говорит её директор, хороший опыт инвестиций в новые производства. Для Академии наук поставлена линия для консервации силоса. Теперь бизнесмены готовы вплотную заняться поставками в Европу запчастей к нашей сельхозтехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Местицкий, директор компании-дистрибьютора (Словакия):

Для нашей компании Беларусь — стратегический партнер. Уже много лет у нас хорошие отношения. Это интересно для нашего сельского хозяйства.

Словаки предлагают нам и свои бренды — высокотехнологичное оборудование для молочных заводов и другой промышленности. И в целом в диапазоне интересов ещё строительство, нефтехимия, фармацевтика, туризм и даже виноделие. Подписание десятка контрактов только по итогам этой минской встречи неизбежно, уверены бизнесмены.