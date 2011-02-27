Сколько иностранных инвестиций привлечено в Беларусь в 2010 и планируется привлечь в 2011 году?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.
Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:
В 2010 году в Беларусь было привлечено $3 млрд инвестиций. В 2011 году иностранных инвестиций будет привлечено как минимум на 20-30% больше, чем в 2010 году.
В 2010 году прямые инвестиции составили около $900 млн по минской площадке. Правительство дало нам указание, чтобы в 2011 году количество прямых иностранных инвестиций составило $1 млрд 846 млн.
Строятся ли логистические центры в Беларуси? Есть ли страны, заинтересованные вкладывать инвестиции в логистику Беларуси?
Николай Ахраменко:
На территории свободной экономической зоны активно ведется строительство и частично уже эксплуатируется логистический центр «Прилесье». Интерес Беларуси касательно строительства логистических центров на ее территории в том, чтобы повысить спрос на транспортные услуги белорусских перевозчиков.
Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
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