Сколько иностранных инвестиций привлечено в Беларусь в 2010 и планируется привлечь в 2011 году?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

В 2010 году в Беларусь было привлечено $3 млрд инвестиций. В 2011 году иностранных инвестиций будет привлечено как минимум на 20-30% больше, чем в 2010 году.

В 2010 году прямые инвестиции составили около $900 млн по минской площадке. Правительство дало нам указание, чтобы в 2011 году количество прямых иностранных инвестиций составило $1 млрд 846 млн.

Строятся ли логистические центры в Беларуси? Есть ли страны, заинтересованные вкладывать инвестиции в логистику Беларуси?

Николай Ахраменко:

На территории свободной экономической зоны активно ведется строительство и частично уже эксплуатируется логистический центр «Прилесье». Интерес Беларуси касательно строительства логистических центров на ее территории в том, чтобы повысить спрос на транспортные услуги белорусских перевозчиков.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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