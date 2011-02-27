На месте Червенского рынка в Минске иранцы построят административно-деловой и торгово-развлекательный центр - подписан договор

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

На встрече с иранскими бизнесменами мы подписали договор по реализации инвестиционного проекта — строительство административно-делового и торгово-сервисного центра на месте Червенского рынка. Этот проект достаточно затратный — доля иностранных инвестиции составляет около $200 млн. Предполагается поэтапный снос имеющихся там сооружений. На месте Червенского рынка появится современный многофункциональный центр, который будет представлять собой торговый, офисно-деловой объект. Этот объект будет введен в эксплуатацию до 2014 года.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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