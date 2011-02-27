Какие страны лидируют по инвестициям в инфраструктуру Минска?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

На первом месте — Россия, на втором — Австрия, на третьем — Кипр. Далее — Великобритания, Нидерланды, Швейцария. Замыкают список стран, лидирующих по инвестициям в столичную инфраструктуру, Китай и Иран.

Большая часть инвестпроектов в Беларуси реализуется национальными инвесторами. Причем речь здесь идет не только о частном капитале, но и о государственном финансировании, поскольку важнейшие объекты в столице имеют общереспубликанское значение. В частности, это спортивные объекты (например, «Минск-Арена»), реконструкция здания Белгосцирка. Запланировано строительство национального футбольного стадиона, Республиканского выставочного центра, который будет размещен в перспективном районе Щемыслица. Эти объекты будут частично или полностью финансироваться за счет госбюджета.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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