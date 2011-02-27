К Чемпионату мира по хоккею в Минске будет построено 24 новых гостиниц

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

В первую очередь, будет построен спортивный объект «Чижовка-Арена». Основные усилия, кроме этого объекта, также направляются на развитие гостиничной сети. Мингорисполком принял программу модернизации и реконструкции уже действующих гостиниц — это около 20 объектов. Строится 24 новых гостиниц, в том числе и с участием иностранных инвесторов.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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