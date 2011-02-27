Директива №4: как ее введение повлияет на привлечение иностранных инвестиций в Беларусь?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

Данная директива позволяет получить льготы при предоставлении земельных участков. В частности, эти льготы касаются реализации инвестпроектов в сфере придорожного сервиса. В будущем, возможно, инвесторы будут освобождаться от арендных платежей за землю на период проектирования и строительства.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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