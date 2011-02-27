В Беларуси появится завод индустриального домостроения: жилья станет больше

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

В Беларуси планируется построить завод индустриального домостроения. Что он даст республике?

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

Мы уже почти начали реализовывать этот проект. Кредит на его строительство предоставил Китай. Этот завод поможет увеличить количество вводимых жилых квадратных метров. На этом заводе будут производиться строительные материалы. Основной продукцией этого завода будут сборные каркасы, которые будут производиться по технологиям, разработанными белорусскими учеными.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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