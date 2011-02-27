Каждый год в Евросоюзе 6 миллионов учеников бросают школу и остаются без диплома о среднем образовании

Еврокомиссия данные озвучила и отвела на борьбу с безграмотностью 9 лет. Хватит ли?

В Испании, Португалии и Мальте недогрызает гранит науки каждый третий школьник. В Болгарии каждый второй плохо читает и не понимает прочитанного. Всё большее число эстонских школьников бросают учебу.

В Эстонии примерно 13% молодых людей в возрасте до 24 лет довольствуются лишь стандартным средним образованием — это данные Европейской комиссии. Часть из этих молодых людей даже не получает базового аттестата и бросает школы. И этот показатель в Эстонии лучше, чем в среднем по ЕС.

Чем эксперты объясняют такое нежелание эстонских, да и в целом европейских школьников продолжать обучение — обстановка на рынке труда в ЕС и так достаточно неблагоприятная: конкуренция большая и диплом о высшем образовании, конечно, повышает шансы соискателя получить высокооплачиваемую работу. Вместе с тем, далеко не каждый может себе позволить сразу после школы поступить в институт и учиться — из финансовых соображений. Каким образом ЕС в целом и отдельные государства пытаются решить эту проблему и вернуть недоучек за парты?

Даниил Сладков, школьник (Эстония):

Цены повысились, и, естественно, появилось больше людей, которые хотят раньше закончить школу и получать деньги.

Эстонский девятиклассник Даниил Сладков из тех, кто хочет совмещать учебу в школе с работой. Несколько месяцев назад он отправил на специализированный сайт объявление о поиске вакансии. Однако до сих пор ни одного дельного предложения так и не поступило. Хотя Даниил согласен на любую должность.

Даниил Сладков, школьник (Эстония):

Все ученики пытаются найти работу, чтобы быстрее пробиться в люди.

Если брать средний показать, то в Европе лишь 15% подростков получают лишь минимальное образование. В эту группу входят и те, кто бросают школу, и те, кто уверен, что проживут и с базовым аттестатом. Хуже всего дела обстоят в Испании Португалии и на Мальте. Там нежелающих учиться более 30%.

Ирене Кеосаар, начальник департамента общего образования Министерства образования и науки Эстонии:

Мы эту проблему отмечаем, как очень серьёзную, потому что каждый ребёнок для нас очень важен. У нас действительно с каждым годом уменьшает процент тех детей, которые заканчивают школы. Мы работаем над тем, чтобы этот процент был равен нулю, так что у нас есть, куда двигаться.

Тех, кто всё-таки отказывается учиться, всячески пытаются вернуть обратно к книгам и тетрадям. Например, организуют вечерние курсы. Однако, специалисты уверены: в одиночку система образования с этой проблемой не справится.

Лилия Оберг, директор школы города Пярну:

Конечно, на это сильно влияет социально-экономическая ситуация в стране. Если есть трудности у родителей с работой, то у детей могут возникнуть сложности с учёбой. Мы сталкиваемся с тем, что в некоторых семьях взрослые уезжают за границу, а дети остаются в Эстонии без должного присмотра и начинают прогуливать уроки и плохо учиться.

Депутат парламента Эстонии Владимир Вельман сам начал работать в 14 лет. Пока учился в школе, опробовал профессии слесаря, строителя и почтальона. Политик считает, что рост армии недоучек может лишить страну стабильности.

Владимир Вельман, депутат парламента Эстонии:

Я думаю, Европа столкнётся с тем, что нельзя допускать понижение планки образованности общества, потому что необразованная масса всегда легче манипулируема, и это может вызвать негативные в том числе, и политические процессы.

«Трубочист» — один из символов Таллинна. Памятник этой профессии появился лишь год назад, можно сказать, с опозданием лет на сто. Если раньше эта профессия была важной и в чём-то престижной, то сейчас приоритеты совсем другие. В Эстонии, которая дала миру систему видеосвязи Skype, впору ставить памятник программистам. Ведь для того, чтобы овладеть мастерством чистки каминов высшего образования не надо, то для высоких технологий это необходимый минимум.

И в Эстонии, и в целом по Евросоюзу часть недоучившихся школьников составляют те, у кого просто нет средств для оплаты следующей ступени образования. По ЕС прошла череда подорожаний услуг университетов. В Великобритании это привело к массовым протестам, а в Литве, к примеру, это приняли достаточно спокойно.

Что всё-таки делать с недоучками — это будут уже в марте обсуждать министры образования стран ЕС на специальной встрече. Однако, так как проблема эта комплексная, то и решать её придётся не только профильным ведомствам.