Анатолий Кучинский: Разницу из-за повышения стоимости обучения можно погасить до конца этого учебного года

На совещании с обновленным составом правительства Президент Беларуси напомнил о главном: надо воспитывать патриотов, формировать у молодёжи конструктивное мировоззрение. Белорусское образование уже пережило период реформ. С учётом всех жизненных реалий в Беларуси разработан единственный в мире Кодекс об образовании. Кардинальных новшеств он не принесёт, за исключением отдельных изменений.

Об этом поговорим с Анатолием Кучинским — начальником управления правовой и аналитической работы Министерства образования Республики Беларусь.

У Вас дети есть?

Анатолий Кучинский:

Да, двое детей, мальчик и девочка. Но они уже взрослые.

То есть, с учётом нового Кодекса у Вас учиться будут уже внуки?

Анатолий Кучинский:

Я бы так не сказал. Образование идёт через всю жизнь, поэтому мои дети до сих пор учатся, хотя по 2-3 диплома у них уже есть.

Сегодня и Европа переживает какие-то образовательные реформы, и Россия, и у нас Кодекс об образовании — это тоже эксперимент?

Анатолий Кучинский:

С реформированием системы образования мы определились несколько лет назад: мы знаем, чего мы достигли, мы знаем, куда нам двигаться. Самое главное, если говорить о Кодексе Республики Беларусь об образовании, это документ, который подвёл итоги, закрепил достигнутое и даёт возможность двигаться вперёд.

Если говорить о школе и среднем образовании — что здесь?

Анатолий Кучинский:

Средняя школа в настоящий момент даёт обучение по программе 11-летней школы. Система оценивания знаний учащихся по 10-балльной системе тоже закреплена, дети учатся пятидневную учебную неделю.

Если брать высшее образование — что там поменялось?

Анатолий Кучинский:

У нас двухступенчатая система высшего образования. На первой ступени ведётся подготовка специалиста, на второй ступени — магистра, специалиста с углубленной подготовкой.

Британский независимый институт в рейтинге «Индекс благосостояния по уровню образованности населения» поставил Беларусь на 23-е место. На Ваш взгляд, какие сильные стороны у белорусской системы образования?

Анатолий Кучинский:

Самое главное — это доступность и качество образования. По сути дела, у нас страна, где обеспечен доступ к образованию всех слоев общества. Более того, если говорить о качестве образования, нужно выделить то, что наши дети, студенты и учащиеся стабильно хорошо и даже отлично выступают на различных международных олимпиадах — математика, информатика, химия, биология. По сути дела, мы в десятке лучших стран мира. Эта тенденция подтверждается на протяжении не одного года.

Результаты централизованного тестирования из года в год говорят об обратном — что результаты не настолько хороши.

Анатолий Кучинский:

Эта система позволила нашей стране уйти от непрозрачности системы поступления. И вместе с тем, позволяет выставить каждому абитуриенту его рейтинг во время поступление в высшее учебное или среднее специальное учебное заведение. У нас есть возможность обучаться на платной и бесплатной форме получения образования. Вопросы возникают только о бесплатной форме получения образования. Люди стремятся учиться бесплатно.

Сейчас произошло повышение стоимости обучения. С чем это связано?

Анатолий Кучинский:

Когда государство идёт на повышение уровня зарплаты в стране, естественно, и система образования должна адекватно реагировать. Человек поступает на платную форму обучения образования — естественно, и он лично, и семья готовы платить деньги за достойное и качественное образование. Поэтому все повышения стоимости образования в нашей стране связаны с уровнем доходов наших граждан.

А какая-то гибкая система скидок есть?

Анатолий Кучинский:

Кодекс это тоже закрепляет и предусматривает достаточно большие скидки в стоимости обучения. По прошлому учебному году могу сказать, что эти скидки только по вузам свыше 3 миллиардов рублей. Это достаточно большие деньги. Кроме того, выплатить единовременно большую и серьёзную для семьи сумму бывает сложно. Поэтому принято решение, что те выплаты, которые с 1 января должны доплатить наши студенты за этот год обучения, в различных вузах предусмотрены или до 1 мая, или до 1 июня — до конца учебного года можно погасить эту разницу.

Что теперь будет с заочным обучением? Министерство образования высказывает намерение сократить число заочников. С чем это связано?

Анатолий Кучинский:

В последние годы на заочной системе образования учились и дети, которые вообще нигде не работали, без первого образования. Естественно, мы почувствовали, что практической подготовки у таких специалистов явно недостаточно. Поэтому будут приниматься последовательные меры для того, чтобы постепенно сокращать заочную форму обучения. Но эта форма обучения будет в первую очередь предоставляться тем нашим гражданам, которые занимают определённые должности в реальном секторе экономики или социальной сфере.

Мы сократим количество мест на заочной форме обучения, а где-то увеличим?

Анатолий Кучинский:

Безусловно, поскольку возможность получать образования по другой форме обучения никто не отменяет. Это всё будет развиваться.

Скажите, в принципе, образованных людей в Беларуси достаточно? По некоторым специальностям всё-таки чувствует дефицит. Как здесь собираетесь работать?

Анатолий Кучинский:

Мы прекрасно понимаем, что нашей стране, который пошла по инновационному пути развития, в первую очередь нужны специалисты в реальном секторе экономики. Поэтому были приняты меры для того, чтобы увеличить прием, например, по специальностям в области IT-технологий, лазерных технологий. В этой ситуации надо искать возможность увеличивать наборы на эти специальности — у нас сегодня нет такого дефицита кадров экономистов или юристов, и было принято решение сбалансировать приём с учётом необходимости подготовки специалистов для инновационных отраслей экономики.