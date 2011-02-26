Из-за роста цен на продукты в своей стране россияне ездят за покупками в Беларусь

Цены на некоторые продукты в России растут как на дрожжах. Их рост здесь побил все рекорды за последние несколько лет. В лидерах – крупы, бобовые, молоко, хлеб. А на второй хлеб ценники и вовсе взлетели. В некоторых регионах килограмм картофеля стоит дороже, чем кило бананов.
Покупательница:
Я считаю, очень дорого. И растет цена на продукты первой необходимости.
Покупательница:
Молоко дорожает, колбасные изделия, сахар, мука. Все.
Зинаида Михайловна на рынок ходит как на экскурсию. Вот и сегодня ушла с пустой авоськой. На полноценную продовольственную корзину ее пенсии по нынешним ценам катастрофически не хватает. Великий пост еще не начался, а пожилая женщина уже поневоле перешла на рыбный стол.
Зинаида Ужекина, житель Рудни (Россия):
Вот так вот ходишь. Берешь, что по деньгам, а пенсия маленькая, минималка. А мясо мы не рассчитываем даже брать, потому что дорого.
Этот универсам в центре Рудни покупателей привлекает акциями и скидками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но даже в дискаунтере цифры на ценниках меняются только в сторону увеличения. Даже для самих продавцов белорусские продукты – панацея.
Тамара Селезнева, продавец (Россия):
Сыры некоторые дешевле у вас. Молоко дешевле.
Надежда Терещенкова, продавец (Россия):
За мясом, за картошкой, она у вас в два раза почти дешевле. В основном за мясом, колбасами. Качество в Беларуси хорошее. Закупаемся.
У многих жителей Рудни уже вошло в привычку продовольственный шопинг проводить в Беларуси. Отсюда они едут 20 км до ближайшего города Лиозно. Экономия существенная. За те же деньги в белорусских магазинах можно купить почти в два раза больше, чем в этом.
Этот белорусский магазин «кормит» и жителей российского приграничья. Нарасхват не только свежее мясо, но и наши консервы, и детское питание.
Людмила Будникова, продавец универсама № 1 Лиозно:
Пользуется спросом у россиян сахар, так как он у нас дешевле, мясная продукция, мясо, колбаса, молочная продукция. В основном приезжают в пятницу, субботу, воскресенье. В больших объемах берут.
Закупаться впрок белорусам смысла нет. Даже мировой рост цен на продовольствие кардинально не отразился на белорусских витринах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Продукты по-прежнему не только качественные, но и доступные.