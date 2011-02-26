Из-за роста цен на продукты в своей стране россияне ездят за покупками в Беларусь

Эксперты отмечают рекордное за последний год увеличение стоимости продовольственных товаров. Причем дороже стали, прежде всего, продукты первой необходимости: молоко, картофель, мясо. В соседней Смоленской области заплатить за многие продукты питания, например, творог, нужно почти вдвое больше, чем в Беларуси.

Цены на некоторые продукты в России растут как на дрожжах. Их рост здесь побил все рекорды за последние несколько лет. В лидерах – крупы, бобовые, молоко, хлеб. А на второй хлеб ценники и вовсе взлетели. В некоторых регионах килограмм картофеля стоит дороже, чем кило бананов.

Покупательница:

Я считаю, очень дорого. И растет цена на продукты первой необходимости.

Покупательница:

Молоко дорожает, колбасные изделия, сахар, мука. Все.

Зинаида Михайловна на рынок ходит как на экскурсию. Вот и сегодня ушла с пустой авоськой. На полноценную продовольственную корзину ее пенсии по нынешним ценам катастрофически не хватает. Великий пост еще не начался, а пожилая женщина уже поневоле перешла на рыбный стол.

Зинаида Ужекина, житель Рудни (Россия):

Вот так вот ходишь. Берешь, что по деньгам, а пенсия маленькая, минималка. А мясо мы не рассчитываем даже брать, потому что дорого.

Этот универсам в центре Рудни покупателей привлекает акциями и скидками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но даже в дискаунтере цифры на ценниках меняются только в сторону увеличения. Даже для самих продавцов белорусские продукты – панацея.

Тамара Селезнева, продавец (Россия):

Сыры некоторые дешевле у вас. Молоко дешевле.

Надежда Терещенкова, продавец (Россия):

За мясом, за картошкой, она у вас в два раза почти дешевле. В основном за мясом, колбасами. Качество в Беларуси хорошее. Закупаемся.

У многих жителей Рудни уже вошло в привычку продовольственный шопинг проводить в Беларуси. Отсюда они едут 20 км до ближайшего города Лиозно. Экономия существенная. За те же деньги в белорусских магазинах можно купить почти в два раза больше, чем в этом.

Этот белорусский магазин «кормит» и жителей российского приграничья. Нарасхват не только свежее мясо, но и наши консервы, и детское питание.

Людмила Будникова, продавец универсама № 1 Лиозно:

Пользуется спросом у россиян сахар, так как он у нас дешевле, мясная продукция, мясо, колбаса, молочная продукция. В основном приезжают в пятницу, субботу, воскресенье. В больших объемах берут.

Закупаться впрок белорусам смысла нет. Даже мировой рост цен на продовольствие кардинально не отразился на белорусских витринах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Продукты по-прежнему не только качественные, но и доступные.