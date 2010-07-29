Сидорский доложил Президенту о готовности Проекта прогноза социально-экономического развития и бюджета Беларуси на 2011 год

Экономические планы Правительства весьма оптимистичны: разгрузить склады, освоить новые рынки сбыта и в итоге выйти на нулевое сальдо во внешней торговле.

Сергей Сидорский также сообщил Главе государства о подготовке еще одного важного документа — проекта прогноза развития экономики страны на пятилетку.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы значительно добавили в развитие рынков. Вы знаете, что прошлый кризисный год толкнул нас к тому, чтобы мы активно вышли на другие внешние рынки, где не присутствует белорусская продукция. Этот год уже дает результаты: рост экспорта — 27-29 пунктов — по сравнению с импортом — 12-15 пунктов. Это очень хороший показатель опережающего темпа экспорта.

Соответствующим образом мы активно работаем и с импортом. За шесть месяцев поступление импорта в страну сокращено на 500 млн долларов. Ну а вообще, на пятилетку, до 2013 года, мы ставим задачу выйти на нулевое сальдо.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр подчеркнул, что все экономические планы на будущее Беларусь согласовывает с документами в рамках Таможенного союза. Сейчас три страны активно работают над сближением позиций. В ходе доработки совместных документов будут учтены национальные интересы и конкурентные преимущества каждой из сторон.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы стоим на позиции, чтобы все защитные меры были сняты. Предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы выйти на уровень того соглашения, которое мы подписали с Российской Федерацией в 2007 году. Тогда мы договорились о том, что снимем все ограничения в рамках Союзного государства. К сожалению, этого не произошло. Нужно максимально сблизить в этих вопросах позиции торгово-экономических отношений между двумя странами.