С. Сидорский: Беларусь к 2014 году должна выйти на положительное сальдо внешней торговли

Об этом премьер-министр Сергей Сидорский заявил на заседании Совета министров.

Конкретные шаги для того, чтобы продавать больше товаров за рубеж, чем ввозить — согласованы. Специалисты считают, что на это потребуется три года.

Сегодня же в Правительстве обсуждались экономические и социальные итоги развития страны за 9 месяцев. Главная задача — сохранить высокие темпы развития в послекризисный период. По словам премьера, это достаточно напряженное задание, но при мобилизации ресурсов на местах и в министерствах его можно выполнить.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам важно выйти на следующий год с новыми параметрами экспортно-ориентированной экономики и инновационного развития экономики. Крен мы будем делать в сторону снижения отрицательного сальдо торговли. Задача, которую мы с вами должны решить в следующей пятилетке — выход к 2014 году на положительное сальдо торговли.