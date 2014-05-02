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С 1 мая в Беларуси увеличились бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия

02 мая 2014 06:39
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Новости Беларуси. В Беларуси изменился ряд важнейших социальных нормативов.

С 1 мая на 7,5% повысился бюджет прожиточного минимума – до 1 млн 212,5 тысячи рублей. Он будет действовать три месяца.

С учетом этого показателя рассчитывается размер государственной помощи малообеспеченным гражданам. Вместе с этим подрастут детские пособия, трудовые минимальные и социальные пенсии, а также надбавки и повышения к ним.

Новые размеры материальной помощи и при рождении детей. На первенца теперь будет полагаться более 12 миллионов, а после рождения второго или третьего ребенка почти – 17.

В 2014 году это уже второе повышение тарифной ставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси

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