С 1 мая в Беларуси увеличились бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия

Новости Беларуси. В Беларуси изменился ряд важнейших социальных нормативов.

С 1 мая на 7,5% повысился бюджет прожиточного минимума – до 1 млн 212,5 тысячи рублей. Он будет действовать три месяца.

С учетом этого показателя рассчитывается размер государственной помощи малообеспеченным гражданам. Вместе с этим подрастут детские пособия, трудовые минимальные и социальные пенсии, а также надбавки и повышения к ним.

Новые размеры материальной помощи и при рождении детей. На первенца теперь будет полагаться более 12 миллионов, а после рождения второго или третьего ребенка почти – 17.

В 2014 году это уже второе повышение тарифной ставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.