Рентабельность выращивания картофеля в Беларуси достигнута, осталось урожай сохранить и переработать

На сельхозпредприятии «Агро-Мотоль» Ивановского района глава правительства обсудил дальнейшее развитие картофелеводческой отрасли.
Сегодня же премьер-министр побывал на одном из крупных сахарных заводов — Жабинковском, где оценил готовность предприятия к приему нового урожая сахарной свеклы.
Сергей Сидорский, премьер -министр Республики Беларусь:
Отрабатывали все технологические переделки — посадка, химобработка, техника, уборка свеклы — с тем, чтобы она не лежала на полях, мы в последние годы начинаем уборку раньше. Параллельно мы вели техническую реконструкцию заводов. Сегодня наши заводы позволяют за 100 дней обработать 4 миллиона сахарной свеклы.
Глава правительства также проконтролировал, как в Брестском регионе идет реализация проекта по производству современной упаковки. Проект осуществляется в соответствии с распоряжением Президента. Запуск новых линий позволит обеспечить отечественный рынок востребованной продукцией и решить проблему импортозамещения.