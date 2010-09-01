Рентабельность выращивания картофеля в Беларуси достигнута, осталось урожай сохранить и переработать

Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский во время рабочей поездки в Брестскую область.

На сельхозпредприятии «Агро-Мотоль» Ивановского района глава правительства обсудил дальнейшее развитие картофелеводческой отрасли.

Сегодня же премьер-министр побывал на одном из крупных сахарных заводов — Жабинковском, где оценил готовность предприятия к приему нового урожая сахарной свеклы.

Сергей Сидорский, премьер -министр Республики Беларусь:

Отрабатывали все технологические переделки — посадка, химобработка, техника, уборка свеклы — с тем, чтобы она не лежала на полях, мы в последние годы начинаем уборку раньше. Параллельно мы вели техническую реконструкцию заводов. Сегодня наши заводы позволяют за 100 дней обработать 4 миллиона сахарной свеклы.

Глава правительства также проконтролировал, как в Брестском регионе идет реализация проекта по производству современной упаковки. Проект осуществляется в соответствии с распоряжением Президента. Запуск новых линий позволит обеспечить отечественный рынок востребованной продукцией и решить проблему импортозамещения.