Рассчитался пластиковой карточкой? Получи рождественский подарок!

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь
Сегодня в магазин заходишь, пластиковую карточку даешь — тебе на покупки начисляют бонус. В конце года ты получаешь рождественский подарок. Мне выгодно будет ходить в магазин, рассчитывать пластиковой карточкой. Понимать, что за каждый брендовый товар на 50 тысяч, я получу бонус на 3-4 тысячи. Весь мир так идет.
Владимир Сенько, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:
Перспектива, пенсионер дома, если есть племянник и компьютер, через Интернет, к примеру, кусок колбасы покупает. Ему привозят, снимают со счета деньги, — вот принцип развития.
Ирина Туркова, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.