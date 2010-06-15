Рассчитался пластиковой карточкой? Получи рождественский подарок!

Сегодня на Президиуме Совмина рассматривали выполнение Госпрограммы, посвящённой безналичным расчётам. Белорусам выдано уже почти 8 миллионов пластиковых банковских карточек. Цель — чтобы каждая третья банковская операция к 2011 году была безналичной - сегодня оказалась невыполнимой. Даже не дотянули до 10 процентов вместо 30 запланированных.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь

Сегодня в магазин заходишь, пластиковую карточку даешь — тебе на покупки начисляют бонус. В конце года ты получаешь рождественский подарок. Мне выгодно будет ходить в магазин, рассчитывать пластиковой карточкой. Понимать, что за каждый брендовый товар на 50 тысяч, я получу бонус на 3-4 тысячи. Весь мир так идет.

Владимир Сенько, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Перспектива, пенсионер дома, если есть племянник и компьютер, через Интернет, к примеру, кусок колбасы покупает. Ему привозят, снимают со счета деньги, — вот принцип развития.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.