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Производство цемента в Беларуси к концу 2012 года увеличится почти на 5,5 млн тонн

28 июня 2011 11:00
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Меры по обеспечению потребителей стройматериалами обсуждают в Правительстве. Увеличить объемы выпуска цемента планируют за счет введения в строй трех новых линий. Две из них сейчас монтируют на Белорусском цементном заводе и «Красносельскстройматериалах». Пробный запуск намечен на декабрь.

А в начале будущего года запустят линию и на площадке «Кричевцементношифера».

К слову, ежегодно спрос на цемент в летние месяцы возрастает. Поэтому Минстройархитектуры сейчас ежедневно отслеживает ситуацию и совместно с Минторгом проводит работу по распределению цемента в розничной торговле.

Анатолий Ничкасов, Министр строительства и архитектуры Республики Беларусь:
В 2011 году мы выполняем строительство на объектах в объеме, на 20% превышающем прошлогодний. В этой связи договорились на прошедшем Президиуме об увеличении выпуска цемента за счет технологических добавок.
Подготовлен общий график производства и погрузки цемента для областей, для предприятий, находящихся на территории облисполкомов.

И на заседании Совмина обсуждали Проект основных направлений государственной градостроительной политики на текущую пятилетку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Документ определяет приоритеты устойчивого развития городских и сельских населенных пунктов с усовершенствованием социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

За последние четыре года населенные пункты Беларуси заметно преобразились. Это и возрождение села, обустройство агрогородков.

Однако есть и нерешенные проблемы, среди которых – неравномерное городское и сельское расселение. Поэтому намечено создать современный облик страны – на основе использования достижений мировой архитектуры и развития национальных традиций и градостроительной культуры.

# Экономика # Белоруссия

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