Премьер-министр Беларуси потребовал активизировать работу по развитию бизнеса

В Правительстве обсудили развитие предпринимательства в малых и средних городских поселениях. Сергей Сидорский недоволен работой чиновников в районных исполкомах по привлечению потенциальных инвесторов.

Глава Правительства потребовал активизировать работу по развитию бизнеса. Тем более, что нормативно-правовая база создана и уже сделано немало шагов по либерализации экономики.

Чиновникам на местах было предложено более активно общаться с представителями бизнес-сообщества. Ведь они имеют опыт и могут дать дельные советы по совершенствованию законодательной базы, а также по различным вопросам организации бизнеса.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Сядьте с народом и посоветуйтесь, раз бизнес не идет. Логика какая: если не строится, значит что-то опять не так. Если все создадим сегодня так, как в Украине, Польше, Прибалтике, естественно, будут здесь создавать всё. Ближе к земле! А то сидите в кабинете исполкомов, собираетесь там и обсуждаете. Чиновники соберутся и обсуждают между собой, что это не происходит, почему бизнес не движется? Так вы с бизнесом идите, встречайтесь. Каждый месяц мы выезжаем. Наметили, каждый район берем, с бизнесом общаемся, смотрим.