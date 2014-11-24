Представители предприятий Ворнежской области с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. На 10 миллионов долларов в год закупает Воронежская область белорусскую молочную, мясную и овощную продукцию. Как сделать деловые контакты прочнее, а взаимодействие выгодным обсуждали 24 ноября в Минске представители наших компаний и бизнесмены из центрального округа России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, с сегодняшнего дня Российская Федерация ужесточает условия перевозок растительной продукции из Беларуси. Теперь все грузовики, включая транзитные, будут проверять на российской границе, даже если товар посмотрели белорусские таможенники.

Причина – подозрение на контрабанду из «запрещенных» стран. В скором времени по аналогии планируют проверять и продукцию животного происхождения.

Российские бизнесмены, вспоминая «продуктовые войны», говорят, что это вроде как своеобразная «перестраховка». Ведь любые ограничения, исходя из опыта, как правило, временные. Ведь это не на пользу экономике и укреплению связей между нашими государствами.

Александр Дудецкий, начальник департамента управления технопарком финансово-промышленной компании «Космос-нефть-газ» (Россия):

Какие бы причины для этого не были, я думаю, что все равно это все возобновится и объемы будут расти. Таможенный союз, Евразийский способствуют тому, чтобы эти потоки наращивались. Белорусская продукция - хорошая.

Юрий Мурыгин, начальник отдела продаж ЗАО «Торговый дом «Лискимонтажконструкция» (Россия):

Все сложности, которые возникают, временны и в большей степени сейчас являются следствием общей сложности в международной обстановке. То есть это ни коем образом не неприязнь между нашими странами. Это какое-то временное затруднение. Все встанет на свои рельсы. Я уверен в этом. Все равно вместе. И все равно мы будем кушать ваше масло и колбаску!

Такая встреча деловых кругов Воронежской области в Минске проходит впервые. Так как основу белорусского экспорта в Воронежскую область составляют нефтепродукты, в числе бизнесменов представители и этой сферы. Также хорошо покупают в российском регионе наши двигатели, генераторы и лифты. Однако потенциал для роста товарооборота еще есть. Интерес у гостей к нашей технике. В свою очередь российские предприниматели готовы предложить, к примеру, комплектующие для белорусской АЭС.

Николай Щипелев, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Воронежской области (Россия):

Мы делаем от двигателей космических ракет до самолетов, аэробусов, я уже не говорю о других отраслях. У нас серьезно развита мебельная промышленность - мебельный кластер, кластер по производству оборудования для нефте- и газовой отрасли. Интерес у бизнеса с двух сторон имеется очень серьезный.

Александр Федорчук, генеральный директор УП «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты»:

Около 40 предприятий белорусских проявили интерес. Сегодня подписываем торговые соглашения с нашими коллегами из Торгово-промышленной палаты Воронежской области. Это тоже важный шаг для того, чтобы наши встречи сегодняшние были на постоянной серьезной основе.

Иван Иноземцев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ЗАО «Воронежстальмост» (Россия):

Мы года два-три назад покупали белорусский станок лазерный для резки. И он нас вполне устраивает. Здесь хотим наладить еще более тесные контакты, подписать, я думаю, несколько контрактов на поставку нашей продукции в Республику Беларусь.

Визит представителей предприятий Воронежской области в Беларуси продолжится до конца недели. В графике - посещение предприятий Минска и деловые встречи в Гомеле.