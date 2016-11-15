«Предприятия экспорт увеличивают, мы остановили падение»: глава Минпрома отвечает на «Простые вопросы»

Министр промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Виталий Михайлович, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время в своём плотном графике на это интервью. Если представить себе руководителя Вашего масштаба и Вашего ведомства, такого промышленника, советского периода – это, знаете, будет человек, большую часть времени находящийся на предприятиях, проводящий такие разносы, иногда с крепким словом. Наводящий порядок, развитие, следящий за дисциплиной. Если следить за тем, как Вы появляетесь в СМИ, такое впечатление, знаете, больше такая дипломатическая и коммерческая деятельность на самом высоком уровне. Если попытаться представить Ваше время и вот то, как занято Ваше сознание в ста процентах или, скажем, в виде какой-то диаграммы, сколько времени, сколько в объёме уходит как раз-таки на то, что мы назвали бы дипломатической и коммерческой деятельностью? Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Дело в том, что, в целом, если рассмотреть вот эти две составляющие, всё это оценивается, по большому счёту – производить конкурентоспособную продукцию. Вопросы есть технические, есть организационные и коммерческие. Это всё, как бы, вместе. В принципе, вот, если так, как Вы задали вопрос – в целом, грубо говоря, где-то 50 на 50. Но всё зависит от отрасли, от предприятия, потому что у нас разноплановое: у нас металлургия, у нас машиностроение, у нас оптическое машиностроение. Сегодня различное рыночное состояние у каждого предприятия, имеется в виду, преимущества. У кого-то есть запас, задел. У кого-то уже задел на пределе. Кому-то надо просто модернизировать технологический процесс, а продукт у него есть. Цель министерства и задачи – это создать условия. Где-то помочь, где-то подсказать, где-то привести потенциального партнёра, инвестора, но не подменять директорский корпус. Это как в любом обществе, в любом организме – если кто-то дублирует чьи-то функции, то тот, кто должен их выполнять, считает, что их выполнять уже не надо – за меня кто-то придёт и выполнит. Поэтому задача министерства – именно самостоятельность руководителя, самостоятельность команды, которая поставлена на данное предприятие: назначена, руководитель где-то подобрал себе команду. Хотя мы в министерстве согласовываем не только первых лиц, но и основных руководителей подразделений. Имеется в виду первого уровня. Поэтому хочу сказать о времени немножко в другом масштабе. Мы уже год назад, уже два года назад наметили такую экспресс-диагностику, так как время говорит о том, что спать некогда, надо работать, надо толкаться на рынке, в том числе. И глава государства, Александр Григорьевич, поставил задачу диверсификации экспорта. И главная цель, и задача министерства промышленности – это экспорт. Внутренний рынок у нас не совсем большой. Это со времён Советского Союза, где Республика Беларусь была сборочным производством Советского Союза. Она, на сегодняшний день, благодаря политике нашего Президента, и сегодня является, как таковой. И сегодня такие бренды, которые были известны со времён Советского Союза – это трактор «Беларус», это Минский автомобильный завод – МАЗ, это БелАЗ, это «Гомсельмаш», это БелОМО, это «Интеграл», это «Планар» – они сегодня звучат. Мы в январе 2015 года поставили задачу, чтобы каждое предприятие, каждый холдинг разработал стратегию развития до 2030 года. Все вначале понимали: «Какой 2030 год? Тут мы о 2020 говорим. 2030 год – ещё далеко до него». Пришлось объяснять. Это объяснение заняло где-то, наверное, месяцев 7. Это мы встречались с коллективами, с менеджментом предприятий. Я говорю: «Это ж задача для вас. Это, в том числе, и ваша профессиональная оценка – знаете вы, видите, как рулить предприятием. Вы ж – капитаны своих кораблей». И что такое 2030 год? То, что мы сегодня делаем – эта продукция где-то имеет своего клиента, где-то уже теряет конкурентоспособность. То, что мы сегодня уже разработали, идёт подготовка производства – оно реально придёт в серию лет через 5.



Можете Вы, скажем так, для самой широкой аудитории очень сжато обрисовать ситуацию. Я знаю такую расхожую бизнес-схему о том, что, как правило, 20% продукции любого предприятия приносят 80% прибыли.

Виталий Вовк:

Принцип Парето, 80/20. Вот в нашей ситуации, что из себя представляют эти 20%? Что у нас является таким успешным? И что – остальные 80%? Виталий Вовк:

Давайте так. Успешные сегодня предприятия, которые имеют, действительно, продукт, имеют продуктовую линейку. Те предприятия, у которых осталась компетенция – это КБ БелАЗа. Осталась компетенция, мы произвели готовые продукты, и сегодня, и дальше видим, как развивается БелАЗ. Самый большой в мире грузовик – это БелАЗ. Сегодня БелАЗ имеет практически 30% мирового рынка тяжёлых карьерных самосвалов – это подход. Сегодня есть «Гомсельмаш». Да, экономические показатели у него похуже. Но у него сохранилось серьёзное КБ, то есть, образно говоря, мозг. Он системно работает и он сегодня генерирует новые изделия. Это – огромное дело. Мы сегодня сельскохозяйственным машиностроением практически полностью себя обеспечиваем всеми орудиями труда на земле. Если раньше мы, наверное, процентов 20 только обеспечивали республику, всё остальное закупалось. Я просто к чему говорю: а у нас часть предприятий было в стране, они и сейчас есть, где они были заводами серийными, КБ находились за пределами нашей республики. Это, допустим, производство электродвигателей – КБ было в Российской Федерации, в Украине. В данной ситуации, Вы говорите о состоянии производства? Виталий Вовк:

Вы спросили, что является 20%, а что является 80%. Я хочу сказать: 20%, даже, в нашей ситуации, реально больше – это те предприятия, которые, во-первых, имели конструкторскую школу, которые её приумножили и которые за это время развили. В рамках формирования вот этих стратегий мы увидели и узкие места, реально узкие места. Узкие места – это что? Это – дублирование. Сегодня наши предприятия построены, в большей части… Это – предприятия натурального хозяйства – я всё у себя делаю. Сегодня это не нужно, потому что нужно концентрироваться на основных компетенциях. Если я делаю автомобиль и мне не надо делать там болты, гайки, рукава, прочее. И мы сегодня планируем вот это всё выводить из предприятий, формировать это в отдельный бизнес и развивать.



Виталий Михайлович, а вот эта наша история, главное наше конкурентное преимущество – цена.

Виталий Вовк:

Сегодня выходит новый параметр. Сегодня первоначальная цена ни о чём не говорит. Стоимость владения сегодня. А это что такое – стоимость владения сегодня для промышленных предприятий? Это, естественно, первоначальная цена довольно неплохая. Второе – налаженный сервис, поддержка. Дальше – всякие финансовые инструменты. И тогда Вы понимаете: «Ага, я заплачу чуть больше…», – допустим, если сравнить с энергетикой, там МАЗ или БелАЗ, – «чуть больше заплачу, но меня устраивает качество, меня устраивает сервис, снабжение запасными частями в любой точке мира». Тогда Вы говорите: «Ну, почему бы мне не взять такую машину?» Тогда позвольте вопрос, который, наверное, сейчас на слуху больше всего. Визиты на самом высоком уровне, которые были совсем недавно. Эти связи, так называемые страны «новой дуги». Как ведутся с ними переговоры? Что это – уже партнёрство или это, знаете, присматривание друг к другу? Виталий Вовк:

Прежде всего, в таких странах, особенно восточных, понятно, что должны быть очень хорошие личные отношения. Сегодня Александр Григорьевич, наш Президент, установил идеальные личностные отношения. Дальше идёт вопрос: как предложить свой товар и что предлагать? Естественно, сегодня во всех странах, прежде, чем купить товар – пожалуйста, приходи, проведи испытания. Это может длиться год-два. Говорят: «Вот, вы пришли на наш рынок. У нас есть там John Deere, у нас есть там комбайны CLAAS, у нас есть грузовики Mercedes, там HINO и другие. Ну, почему вы лучше? Покажите, давайте сравним». И мы сегодня в этих процессах участвуем и есть определённые успехи. Естественно, что мы за это время много где-то упустили – в сервисе, запчастях. Сегодня надо это всё где-то воссоздавать, где-то учить людей. Потому что мы приходим на рынок, где не пустыня какая-то. Уже много чего занято, приходится очень серьёзно работать, и для этого нужны, в том числе, и ресурсы. Конечно, мы, безусловно, ищем и партнёров. И, в основном, это – партнёры, которые верят в наш продукт, готовы развивать, совместно строить сервисные центры, мы, естественно, обучаем людей совместно и всё прочее. Потому что продуктом надо управлять. И, самое важное, полностью готовый продукт продавать сегодня нельзя. Каждый хочет иметь свои рабочие места. И мы этим тоже, в общем-то, пользуемся. Мы говорим, что: «Мы не просто пришли к вам продавать. Давайте вместе производить. Давайте создавать у вас в стране рабочие места». Мы тут же предлагаем комплексно и подготовку кадров, и обучение, в том числе, и здесь, и вывоз туда своих преподавателей – как с высшей школы, средней школы и с предприятий. То есть, мы готовы, даём комплексный продукт. Они видят, что, да, мы здесь создаём рабочие места, помогают нам там какие-то партнёры. Конечно, мы ищем партнёров, чтобы они тоже помогли в финансировании. Мы предлагаем обучение, и всё прочее. И все видят: «Да, с этой страной и с этими предприятиями можно дальше строить будущее».



Виталий Михайлович, такой вопрос, который на любой дискуссионной площадке возникает: большинство промышленных гигантов поддерживается искусственно. Что это – социальный вопрос. И вопрос, скажем, такой нашей социально ориентированной экономики.