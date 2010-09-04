Предприятие «Гомельдрев» открыло фирменный магазин в Минске — самую большую и презентабельную торговую точку концерна «Беллесбумпром»

«Гомельдрев», больше половины продукции которого идёт на экспорт, теперь активно расширяется на внутреннем рынке. Торговый зал площадью более тысячи метров — хороший способ не только представить сразу сотни наименований мебели, но и на корню пресечь образование любых складских залежей.

Разговоры о кризисе уже неактуальны, а значит, самое время наращивать объёмы производства. Директор «Гомельдрев» констатирует святую истину экономики — прежде чем начать больше производить, нужно начать больше продавать. «Гомельдрев» недавно вышел на рынок Армении, стал в два раза больше мебели отправлять в Казахстан, но даже то, что в их списке экспортных стран больше 25-ти — не повод останавливаться.

Геннадий Коротченко, генеральный директор ОАО «Гомельдрев»:

Работали через какие-то фирменные секции, где был представлен небольшой ассортимент продукции — это дальше давало свои негативные моменты со сроками доставки, изготовления, где-то терялась эта связь.

Отсутствие посредников и полный ассортимент. Зал, в котором постарались представить большую часть из почти 400 наименований мебели, стоил, конечно, недёшево. Но то, что такое маркетинговое решение окупится, стало понятно сразу после официального перерезания ленточки.

Кто-то уже ищет комод, кто-то кровать, а директор «Гомельдрев» уверяет: в ситуации, когда спрос намного меньше предложения, цена и качество тем более выходят на первый план. И если итальянское для всего мира — брэнд, то белорусское для белорусов — ещё не всегда. А зря. К примеру, набор «Киото» брал призы на выставках от Баку до Вильнюса.

Может «Гомельдрев» похвастаться и, казалось бы, коньком коллег с Аппенинского полуострова. Одно из гомельских училищ продолжает выпускать в свет мастеров по ручной работе с деревом. На спинке кровати — как раз ручная резьба, да и вообще, барельеф может быть любым — как пожелает заказчик. Вот и в концерне «Беллесбумпром», куда входит «Гомельдрев» констатируют — технические возможности у нас есть. Теперь время увеличивать продажи.

Мирослав Пухальский, начальник отдела кооперации мебельных производств концерна «Беллесбумпром»:

Сейчас наблюдается динамика увеличения реализации мебели. Вот, допустим, последний отчётный наш месяц мы — деревообработка — дали показатель к прошлому году целых 122%.