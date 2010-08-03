Правительство намерено заработать на мусоре

В ближайшие пять лет переработку вторичных ресурсов увеличат. Ее доведут до 70%. Пока по второму кругу используют лишь шестую часть твердых отходов.

Министерствам торговли и жилищно-коммунального хозяйства поручено в течение двух месяцев доработать госпрограмму переработки вторсырья. В ближайшие годы нужно уйти от экспорта макулатуры, в частности картона, а также наладить эффективную систему сбора бумаги, стекла, текстиля, шин и пластика.

Например, в Совмине прозвучало предложение обменивать старые телевизоры на новые отечественного производства с доплатой.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Отработать на следующую пятилетку70-80% и подобраться к развитым странам. К примеру, в Европе перерабатывается 90-100%. Для этого надо поставить в каждой области по 2-3 завода областных, дальше перейти на районные.

Свалки, которые сегодня есть — они накопились не только за период суверенной Беларуси, но и раньше — на переработку. А настоящее время там клондайки лежат: начиная от алюминия и заканчивая стеклом.